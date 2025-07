Tiener beroofd en mishandeld, zes verdachten opgepakt

Een minderjarige jongen is donderdagnacht in Tilburg mishandeld en beroofd door een groep jongeren. Ze hebben allerlei spullen van de tiener gestolen. De groep, waar ook twee minderjarigen deel vanuit maakten, werd niet veel later even verderop in het centrum opgepakt door de politie.

Het slachtoffer werd rond half drie 's nachts op het Pieter Vreedeplein in Tilburg aangesproken door een paar jongens. Ze wilden weten of hij misschien geld en iets te roken bij zich had. Al vrij snel daarna werd de tiener omsingeld door de groep en ging het helemaal mis.

Geschopt en geslagen

Het slachtoffer werd geschopt en geslagen en ze pakten vervolgens zijn geld, sigaretten en vapes af. Ze vertrokken daarna in de richting van station Tilburg. Maar de jongen liet het er niet bij zitten en waarschuwde de politie. Agenten konden vervolgens op de Spoorlaan zes verdachten aanhouden, onder wie twee minderjarigen. Zij zitten vast en de politie onderzoekt op welke manier ze betrokken zijn bij de mishandeling en beroving. Eerdere beroving

Afgelopen woensdag werd ook al een minderjarige jongen beroofd in Tilburg. Tijdens een rondje wandelen over de kermis moest het slachtoffer zijn spullen onder bedreiging afstaan aan andere jongens.