Nieuwe shirts en veel vertrouwen: zo ziet de PSV-fandag eruit

Een drukte van jewelste, niet in, maar rondom het Phillips Stadion. Duizenden fans trokken zaterdag naar Eindhoven om de fandag van hún club te vieren. Naast het vele sport en spel, heerst er gezonde spanning onder de rood-wit gestreepte fans. Want gaat de Eindhovense club het wel redden, met al die nieuwe gezichten? Als je het de fans vraagt wel: "Ik heb er vertrouwen in, omdat ze de beste zijn."

Behendig is Julie in de weer met een spuitbus graffiti. Net als zij is iedereen die zich ook maar een beetje PSV-fan noemt bij het stadion te vinden. Ze is bezig met het maken van een spandoek, zodat ze komend seizoen wat heeft om haar favoriete club mee aan te moedigen. Hoewel dat seizoen pas over twee weken begint, speelt de gezonde spanning al op bij Julie. "Ik denk dat ze het heel goed gaan doen. Ze hebben veel meegemaakt en daarvan geleerd." "Ik betwijfel of er vandaag mensen zijn die niét van PSV houden", lacht Koen van Haastert. Hij werkt voor de club en houdt een aantal elektronische zuilen in de gaten waar je via een vragenlijst kunt testen of je wel écht fan bent. "Maar je hoeft niet naar huis als je geen 100% scoort."

Veruit de grootste drukte rondom het stadion hoopt zich op in de fanshop, waar de medewerkers hun handen vol hebben aan het bedrukken van shirtjes. Het is zelfs zo druk, dat er extra drukmachines aan te pas moeten komen. "Van Bommel en Perišic zijn erg populair", hijgt een medewerker, druk in de weer met een paar shirts. Aan de andere kant van de toonbank pakt een kleine fan net zijn gloednieuwe shirt uit. Hij toont trots de achterkant: Perišic, omdat hij de beste speler van PSV is."



Binnenin het stadion is het stil. Groepjes fans, die deelnemen aan een rondleiding, kijken uit over het speelveld. Nu zijn alle rode stoeltjes nog leeg, maar dat zal vanavond anders zijn, wanneer PSV een oefenwedstrijd speelt tegen Athletic Club Bilbao. Om in de stemming te komen wordt in het stadion een balletje getrapt. Met een kleine aanloop schiet Dennis de Kort uit Eindhoven een bal richting een groot opblaasbaar doel met gaten. Hij mist en hoopt dat de PSV-spelers het iets beter zullen doen dan hij. "Dat zit vast goed. Ik zie veel potentie in de nieuwe spelers. En dat kampioenschap, daar gaan we gewoon weer voor."

De jonge PSV-fan Maud van der Donk kijkt hoe nog een paar andere mensen een poging wagen bij het opblaasbare doel. Ze weet dat de club qua samenstelling aardig is veranderd. Heeft ze nog wel vertrouwen in de spelers? "Zeker, in Veerman en Til. Ze worden sowieso kampioen", zegt ze enthousiast.



Dat enthousiasme laait nog verder op wanneer een aantal spelers in een autostoet langs de fans rijden. Ze worden overspoeld met high fives en gejuich. Voor nieuwkomer Nick Olij - overgenomen van Sparta - is het een warm welkom. "Dit is een hele andere manier dan ik gewend ben", lacht hij.

Op de valreep deelt de club nog een nieuwtje waar veel fans van opkijken. Jerdy Schouten zal Luuk de Jong opvolgen als aanvoerder. "Ik ga de band met trots dragen en uiteraard alles in het werk stellen om in alle opzichten het juist voorbeeld te geven, zowel binnen als buiten de lijnen", laat Schouten via de club weten.