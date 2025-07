Driemaal goud voor Brabantse amazones op NK dressuuur

Dinja van Liere uit Uden is zondag Nederlands kampioen in de Lichte Tour geworden. De dressuuramazone begon als favoriete aan het tweede onderdeel, de kür op muziek, omdat ze zaterdag al de Grand Prix Special won. Later op de dag eindigde ze met Hermès ook als eerste in de zogeheten Zware Tour. Bij de Para dressuur pakte Rixt van der Horst uit Someren de gouden medaille.

De Nederlandse kampioenschappen werden dit weekend gehouden in Ermelo. Van Liere pakte vorig jaar en in 2022 ook al goud.