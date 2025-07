Gevaarlijke stoffen niet gevonden: bewoners mogen terug naar huis

In een appartementencomplex aan het Struweel in Veldhoven zijn zondagavond geen gevaarlijke stoffen gevonden. De politie had hierover wel signalen ontvangen en was met een aantal wagens aanwezig. Ook de brandweer en de Explosieve Opruimingsdienst Defensie werden ingeschakeld. Ongeveer twintig mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten.

De melding kwam rond kwart over vijf binnen. Uit voorzorg werd de straat afgezet en een aantal huizen ontruimd. Bewoners werden tijdelijk ergens anders ondergebracht. Rond kwart over zeven meldde de politie dat de klus erop zat. "Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Wat precies wel, kan ik niet zeggen", liet een woordvoerder weten.