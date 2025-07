Verdachte stof gevonden in appartementencomplex, buren worden geëvacueerd

De politie heeft een nog onbekende stof gevonden in een appartementencomplex aan het Struweel in Veldhoven. Ze vertrouwt het niet. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) is naar de straat toe en uit voorzorg is een aantal huizen ontruimd.

Bewoners van de huizen worden tijdelijk ergens anders ondergebracht, voor de zekerheid. Om hoeveel huishoudens het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Ook de brandweer is in het complex aanwezig. Ze weten ook nog niet om welke stof het precies gaat. Onderzoek moet meer uitwijzen.