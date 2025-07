Vrouw rijdt veel te hard en is onder invloed: rijbewijs kwijt

Een automobilist is op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg haar rijbewijs kwijtgeraakt. De politie zag haar op de vroege zondagmorgen veel te hard rijden. Nadat de bestuurder aan de kant was gezet, bleek ze ook te veel gedronken te hebben.

De vrouw reed over de provinciale weg N260 rond Tilburg toen ze even voor zes uur 's ochtends werd betrapt. Ze reed 142 kilometer per uur, terwijl je daar maximaal tachtig mag. Vanwege deze snelheidsovertreding werd haar rijbewijs direct ingenomen door de politie.