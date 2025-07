Relatie valt in het water: vrouw springt overboord na onenigheid

Een boottocht bij Willemstad is voor een stel anders geëindigd dan ze in gedachten moeten hebben gehad. Ze waren aan het zeilen toen er volgens de politie een meningsverschil ontstond. Dit liep zo hoog op dat de vrouw zich bedreigd voelde en overboord sprong.

De vrouw was ondertussen op het droge en met haar partner was afgesproken dat ze geen aangifte zou doen. Ook besloot het stel om in ieder geval de volgende nacht niet met elkaar door te brengen, zo weet de politie te melden.

Het is onduidelijk hoe het nu met hen gaat. Dat hun relatie voor even in het water is gevallen, dateert van enkele weken geleden. De politie kwam pas deze maandag met dit bericht.