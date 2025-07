Maak je borst maar nat: overlast door zes jaar werkzaamheden aan A27

Wie veel over de A27 moet rijden, krijgt het de komende jaren flink voor zijn kiezen. Rijkswaterstaat is bezig met het verbreden van de snelweg die van Breda naar Almere loopt en dat doet sinds afgelopen weekend echt pijn. De snelweg gaat vanwege de werkzaamheden telkens op een andere plek dicht en de vertraging als gevolg van die afsluitingen varieert van een half uur tot een uur. Het aanleggen van de extra rijstroken gaat minimaal zes jaar duren.

Spreiding Al die werkzaamheden duren wel langer dan verwacht en ze vallen ook een stuk duurder uit. Daarom is ervoor gekozen niet alles in één keer aan te pakken, maar de werkzaamheden te spreiden. De gestegen kosten komen door prijsstijgingen en 'voortschrijdende inzichten'. Met dat laatste wordt bedoeld dat de staat van het stuk snelweg slechter is dan gedacht.

Enorm project Er moet flink wat gebeuren om de snelweg klaar te maken voor de toekomst. Er komt een nieuw wegdek en er worden extra rij- en spitsstroken aangelegd. Verder worden over het hele traject zestig viaducten, verschillende watergangen en vier grote bruggen aangepakt. In Brabant gaat het om de Merwedebrug, tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Die is zo oud dat de brug vervangen moet worden.

De komende tijd gaat het vooral om voorbereidingswerkzaamheden voor de verbredingsklus. Rijkswaterstaat is al maanden aan het werk langs de weg, maar sinds dit weekend gaat de snelweg ook dicht. Er staat zo vaak file op de A27 dat de snelweg over een lengte van 47 kilometer wordt aangepakt, dit tussen Houten en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer.

De komende zomerafsluitingen (zie kader) van de snelweg duren drie weken en zijn in eerste instantie vlak over de provinciegrens met Zuid-Holland gepland. Maar dat heeft ook nodige invloed voor verkeer van en naar Brabant.

Ook in Brabant zelf wordt er deze zomer aan de snelweg gewerkt. Van woensdag 13 augustus 22.00 uur tot maandag 18 augustus 05.00 uur is de A27 daarom richting Utrecht dicht tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder.

In dezelfde periode is de weg richting Breda dicht tussen knooppunt Hooipolder en afrit 19 naar Oosterhout. Daarnaast zijn er diverse nachtafsluitingen richting Utrecht tussen knooppunt Hooipolder en afrit 20 naar Geertruidenberg.

Omleidingen

De afsluiting van de A27 in Brabant zorgt ervoor dat er flink wat omleidingsroutes nodig zijn. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Sint-Annabosch omgeleid via de A58, A16 en A59 of via de A58, A65/N65 en A2. Tijdens de nachtafsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de A59, A16, N2 en de A15 of via de A59 en A2.

Verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, N3, A16 en A58 of via de A2, N65/A65 en A58. Lokaal verkeer wordt vanaf de A58 en A16 via diverse N-wegen omgeleid.