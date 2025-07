Duc en Max maken inbrekers bang: aanhouding vervolgens koud kunstje

Duc en Max hebben hun waarde weer eens bewezen. De twee politiehonden werden zondagnacht ingezet nadat de politie werd gealarmeerd voor een woninginbraak in Halsteren. Volgens de politie was ‘de paniek van de inbrekers al van ver te horen’ toen Duc en Max in aantocht waren.

De honden werden losgelaten nadat agenten het huis waar zou zijn ingebroken, hadden omsingeld. Samen met de hondengeleiders wisten Duc en Max met succes de verdachten op te sporen. Er zijn drie vermeende inbrekers opgepakt. Ze gaven zich snel over toen de honden hen naderden. Daarop was het voor de collega-agenten een koud kunstje om het drietal in de boeien te slaan, zo staat op de Instagrampagina van de politie Bergen op Zoom.