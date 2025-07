Winkeldief slaat toe in zijn woonplaats en bedreigt medewerker supermarkt

Een winkeldief heeft zondagavond nadat hoe toesloeg bij een supermarkt in zijn woonplaats Raamsdonksveer een medewerker bedreigd. Dat gebeurde met een nepvuurwapen, zo bleek later. De verdachte, een 50-jarige man, kon snel nadat hij was gevlucht worden aangehouden. Hij had een nepwapen op zak.

De diefstal in een supermarkt aan de Boterpolderlaan in Raamsdonksveer werd rond acht uur zondagavond gemeld. Iemand zou boodschappen hebben gestolen. Na controle door een supermarktmedewerker haalde de verdachte een voorwerp tevoorschijn dat leek op een vuurwapen. Hierna rende hij de winkel uit.