Verontwaardiging na diefstal fooienpot ijssalon: 'Te triest voor woorden'

Een domper voor het personeel van ijssalon La Bella Vita in Waalwijk: de fooienpot is zondagmiddag gestolen. Eigenaar Iwan Aerts deelt de diefstal op social media en is duidelijk niet te spreken over de actie. De dader staat volgens hem herkenbaar op camerabeelden en in het bericht dreigt hij de beelden openbaar te maken als de dader zich niet snel meldt.

Femke van Bree Geschreven door

Ook geeft Aerts aan dat hij de beelden al met de politie gedeeld heeft. “Ik vind het vooral zo vervelend voor de meiden", laat hij maandag weten. “We zorgen natuurlijk dat zij het geld alsnog krijgen, maar dit is gewoon een absurde actie.”

Op het bericht dat Aerts plaatste op social media, kwamen zondagavond al snel veel reacties. Klanten reageren verontwaardigd en vinden het gedrag van de dader 'te triest voor woorden'. Sommigen vinden dat Aerts de camerabeelden 'meteen openbaar moet maken'.

