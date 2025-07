Man die op politiepaarden inreed onder voorwaarden weer vrij

Een man uit Sint-Michielsgestel die vorige week woensdag met zijn bestelbusje opzettelijk op twee politiepaarden is ingereden in Den Bosch, moet worden vrijgelaten. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

De 50-jarige man blijft verdacht van poging tot doodslag, rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en het beledigen van een agent. Zijn bestelbus is in beslag genomen.

De verdachte uit Sint-Michielsgestel had politieruiters van de Landelijke Eenheid tijdens een surveillance zonder aanleiding uitgescholden. Nadat zij hem hier op hadden aangesproken, stapte de man in zijn bestelbusje en reed hij met hoge snelheid op de Hinthamerstraat in op de paarden. Daarna sloeg hij op de vlucht. Hij werd buiten de stad aangehouden. Zijn rit is door verschillende omstanders gefilmd en de beelden werden veelvuldig gedeeld.

Een agent die op één van de paard zaten, viel bij de aanrijding op de grond. Hij raakte lichtgewond. De paarden hielden flinke schrammen over aan de aanrijding, één van hen liep daarna kreupel. De politie liet al snel weten dat het ‘heel anders af had kunnen lopen.’ Ze kon maandag nog niet vertellen hoe het nu met de dieren gaat.

"Het was best wel heftig om te zien als je erbij staat", vertelde Robbie Blikman, beveiliger van coffeeshop Meetpoint aan de Hinthamerstraat. Hij zag alles gebeuren vanaf de overkant. “Hij reed achteruit en als een gek op die politiepaarden in. Het was best een klap.”

Sanne Schoormans werkt in een ijswinkel waar de verdachte net voor het incident nog binnen was. Ze schrok van de klap. "De politieman schreeuwde. Op dat moment vond ik het wel heftig. Die schreeuw hoor ik nog af en toe terug. Het was natuurlijk ook een heftige gebeurtenis."

Op deze nieuwe beelden is de aanrijding goed te zien: