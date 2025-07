Danse Macabre na storing weer open, Efteling zwijgt over oorzaak

De Efteling-attractie Danse Macabre is maandagmiddag weer geopend voor bezoekers. De attractie was sinds donderdagochtend gesloten door een technische storing. Over de oorzaak doet de Efteling geen uitspraken, maar een woordvoerder laat weten 'erg blij te zijn dat de attractie weer open is'.

Collin Beijk & Femke van Bree Geschreven door