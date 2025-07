Danse Macabre voorlopig dicht: Efteling zwijgt over oorzaak

Het is monteurs niet gelukt om de Efteling-attractie Danse Macabre te repareren. De attractie is nu zelfs voor onbepaalde tijd dicht, nadat deze donderdagochtend stuk ging en het hele weekend al gesloten was. Dramatisch voor de Efteling én bezoekers van het park: Danse Macabre is een van de grote publiekstrekkers en dit zijn juist de drukste maanden voor het park.

"Het hele weekend is er doorgewerkt om de technische storing te verhelpen, maar dat is niet gelukt. We hadden echt gehoopt dat Danse Macabre maandagochtend weer open kon", zegt een woordvoerder van de Efteling.