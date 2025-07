In een caravanstalling aan de Procureurweg in Dongen heeft brand gewoed. De brandweer was snel ter plekke en had het vuur snel onder controle.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ging het om brand in een grasmaaier. Die is uitgebrand. Het vuur ging gepaard met veel rook. Campers en caravans bleven gespaard.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

