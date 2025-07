Politie verspreidt foto van man die Kruidvat-medewerksters betastte

De man die eind januari twee jonge medewerksters van een Kruidvatfiliaal aan de Pleintjes in Veldhoven heeft betast, heeft zich nog niet bij de politie gemeld. Daarom is deze maandag een foto verspreid waarop hij herkenbaar in beeld is.

Twee weken geleden werd een foto van dezelfde man verspreid, waarop hij onherkenbaar te zien was. Hij kreeg daarna van de officier van justitie de kans zich binnen twee weken te melden. Die termijn is nu verstreken. Ook mensen die hem kennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.