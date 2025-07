Auto over de kop: reizigers moeten naar vliegveld lopen

Een auto met een gezin is maandagmiddag over de kop geslagen op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Het gezin bestaat uit twee volwassenen en een kind. Niemand raakte ernstig gewond.

De weg van Eindhoven richting de snelweg A2 en Eindhoven Airport is enige tijd dicht geweest. Daarom moesten reizigers een grote afstand naar het vliegveld te voet afleggen.

Het ongeluk gebeurde rond twaalf uur. De personenauto werd aangetikt door een vrachtwagen die van rijbaan wisselde. De auto kwam daarna in de berm, vloog over de kop en ramde vervolgens nog een verkeersbord. Door de afsluiting van de Anthony Fokkerweg konden bussen die op weg waren naar Eindhoven Airport niet verder. Reizigers besloten daarop om met hun rolkoffers te voet de reis voort te zetten en een paar kilometers te lopen naar het vliegveld. Eén rijbaan is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer. Het is niet bekend of het gezin ook op weg was naar Eindhoven Airport.

Foto: Persbureau Heitink.

Mensen die het vliegtuig moesten halen, gingen te voet verder (foto: Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.