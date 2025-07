Man (46) stalkte ex maandenlang en plaatste gps-tracker onder haar auto

Een 46-jarige man uit Breda heeft een vrouw uit Made bijna vier maanden gestalkt. De man volgde haar, reed door haar straat, stuurde haar vele berichten en belde haar tientallen keren op. Ook plaatste hij tot twee keer toe een gps-tracker onder haar auto. Van de politierechter in Breda reeg de man maandag een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij zich laten behandelen.

Helaas was de Bredanaar zelf niet naar de rechtbank gekomen om zijn ‘zorgelijke en idiote gedrag’, zoals de officier van justitie het omschreef uit te leggen. Hij heeft wel alles bekend en zegt iemand gevonden te hebben die hem begeleidt. Maar de verschillende instanties maken zich wel zorgen, zoals de reclassering, slachtofferhulp en justitie. De kans op herhaling is namelijk groot en daarom kreeg de man een contactverbod, moet hij verplicht hulp zoeken en kreeg hij ook een maand cel voorwaardelijk, die hij zal moeten uitzitten als hij nog eens in de fout gaat.

De man uit Breda en de vrouw uit Made leerden elkaar kennen via de datingapp Lexa. De man bleek al in de relatie elke keer over de grenzen van de vrouw heen te gaan, zo was te horen tijdens haar spreekrecht. Maar de man luisterde niet. Toen de vrouw het in februari 2024 uitmaakte, bleef hij haar lastigvallen.

Doodsangsten

Zo reed hij tussen februari en mei 2024 veel door haar straat, belde haar tientallen keren op, stuurde haar talloze berichten en achtervolgde haar. Bizar was om te horen dat de man tot twee keer toe een gps-tracker onder haar auto plaatste, waardoor hij precies wist waar ze was.