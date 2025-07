Asielzoeker steekt hotelkamer in brand: 8 maanden jeugdgevangenis

Een uit de Gazastrook gevluchte man heeft acht maanden jeugddetentie gekregen, omdat hij in januari brand stichtte in een hotel in Eindhoven. Hij verbleef daar toen als asielzoeker. De rechtbank in Den Bosch bepaalde de straf maandag.

De man, Karim A., was bijna 22 toen hij de brand stichtte. Normaal gesproken zou hij als volwassene moeten worden berecht, maar bij hem paste de rechter het jeugdstrafrecht toe. De rechter liet zich hierbij leiden door een behandelaar van A. Hij noemt zijn cliënt een ‘jong mannetje’ dat nog ouderlijke begeleiding en een gezin om zich heen nodig heeft. Tijdens de zitting kwam de verdachte bij de rechter over als een ‘timide jongeman die jonger oogt dan zijn leeftijd zou doen vermoeden’.

Grote risico's

Feit blijft dat hij in de nacht van 6 op 7 januari grote risico’s heeft genomen door brand te stichten op zijn kamer op de derde etage van het voormalige Novotel aan de Anthony Fokkerweg. Er werden liefst vijf brandhaarden gevonden en het had er alle schijn van dat hij niet wilde hebben dat iemand hem kon helpen. Zo had hij ook de deur van zijn kamer gebarricadeerd.

A. verklaarde dat hij de brand had aangestoken omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Net op tijd, toen hij dreigde te stikken, kreeg hij spijt, wilde hij niet meer dood en riep hij de hulp in van een medebewoner. Het vuur woedde ondertussen wel en door de brand raakten twee mensen gewond. Ook werd er schade aangericht. Volgens A.’s advocaat hebben medebewoners geen gevaar gelopen, maar daar was de rechter het niet mee eens.

Zwaardere straf

De officier achtte de tijd die A. heeft doorgebracht in voorarrest, voldoende. Wel zou hem 38 dagen cel moeten worden opgelegd wanneer hij binnen een jaar weer over de schreef gaat. De rechter legde dus een zwaardere onvoorwaardelijke celstraf op en bepaalde verder dat A. nog eens vier maanden de gevangenis in gaat wanneer hij de komende twee jaar opnieuw de fout in gaat. Zo kan hij zich gedurende een langere periode door jeugdbescherming laten behandelen en begeleiden. A. heeft al beloofd dat hij zich na zijn vrijlating zal melden in een woonvoorziening in Ter Apel.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: of 0900-0113.