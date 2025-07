84-jarige man doodgereden op provinciale weg: 'Was even afgeleid'

Een moment niet opletten, kostte een 84-jarige man vorig jaar het leven in Deurne. Haitham A. reed op de N270, net buiten Deurne, even naar links en knalde daar frontaal op de auto van de tachtigplusser. Een week later overleed de man in het ziekenhuis in Nijmegen aan zijn verwondingen.

Haitham A. zat dinsdag in de rechtszaal met zijn Syrische tolk, de dochter van de 84-jarige man luisterde mee via de telefoon. Haitham had grote spijt van dat ene moment op 30 januari 2024. Hij reed van zijn woonplaats Venray naar Helmond om boodschappen te doen.

Net voor Deurne waren wegwerkzaamheden en moest er 50 in plaats van 80 kilometer per uur worden gereden. Volgens Haitham reed hij niet harder dan 50 en een getuige achter hem bevestigde dat. Hij was wel afgeleid doordat hij aan het denken was aan zijn zieke dochter, verklaarde hij.

Haitham verloor even zijn aandacht op de weg, reed naar links en botste daar met zijn Opel Meriva op de Opel Meriva van de 84-jarige man. Beide mannen raakten zwaargewond. Haitham brak zijn arm en been en had last van zijn borst. De 84-jarige man had zodanig veel letsel dat hij een week later in het ziekenhuis overleed.