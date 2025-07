Honderden Brabanders maken samen megakleed over slavernijverleden

Hij is 35 meter lang, 2,5 meter hoog en gemaakt door honderden creatieve Brabanders: een gigantisch wandkleed dat het slavernijverleden in onze provincie vertelt. Maandenlang werkten er meer dan 750 vrijwilligers aan. “Hij is niet alleen heel mooi”, zegt bedenker Ricardo Burgzorg, "maar het maken ervan zorgde ook voor bewustwording en het verbond tussen mensen”.

Volgens Ricardo is het koloniale slavernijverleden niet alleen een verhaal van de nazaten, maar van iedereen. Dit project droeg bij aan dat besef. "Alle vrijwilligers kwamen in eerste instantie alleen om het wandkleed te maken en om gezellig samen te zijn. Niet omdat ze iets wilden leren over het slavernijverleden, vertelt Ricardo. "Maar omdat ze daar waren, kwamen de gesprekken op gang. Dat werkte zo fantastisch.”

Het gigantische wandkleed van 'Draden van ons Nederlandse Slavernijverleden' (foto: Collin Beijk).

Vrijwilliger Maritée Onderdenwijngaard (68) kan dat beamen. “Het was geweldig”, zegt ze enthousiast. “Er was zoveel verbondenheid met elkaar. Elke keer zag ik weer mensen met hun eigen deel van het wandkleed aan de slag gaan en dan dacht ik: 'Daar hebben ze met hart en ziel aan gewerkt'. Het ontroerde me diep", vertelt ze met tranen in haar ogen. "Dat zóveel mensen zin hadden om er uren aan te werken."

“Het is gewoon fantastisch als je ziet hoe gedetailleerd het is."

Op meerdere plekken in de provincie groeide het wandkleed steeds meer. Vooral in Schijndel was het enthousiasme groot. Volgens Ricardo werkten alleen daar al 250 mensen aan het kunstwerk. Ook in Helmond, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Tilburg staken mensen de handen uit de mouwen.

Het verbaasde Ricardo hoeveel mensen iets weten over textieltechnieken, terwijl het helemaal niet hun werk is. “Als je ziet hoeveel meters ze hebben gemaakt en hoe gedetailleerd het is, dat is gewoon fantastisch."

Maritée Onderdenwijngaard (68) is een van de makers van het wandkleed (foto: Collin Beijk).

Maritée keek haar ogen uit toen ze al die verschillende technieken zag; tuften, quilten, borduren. Van tevoren wist ze daar niet zoveel van, zegt ze lachend. “Ik had nog nooit gehoord van stof snijden en tuften had ik niet eerder gedaan.” Met een beetje oefenen, kwam dat helemaal goed.

"Mijn oom dacht dat hij goed deed met het winnen van zieltjes."

Karin van Leengoed (68) was een van de vrijwilligers die door het project kennismaakte met een deel van haar eigen geschiedenis. "Ik ben zelf bewust geworden van het feit dat ik een heeroom (priester) heb gehad die zieltjes won in Indonesië. Hij dacht dat hij daarmee goed deed, maar met de kennis van nu weten we dat dat niet zo is." Die bewustwording dankzij dit project noemt ze bijzonder. Hoop creatieve mensen

Na maanden samenwerken is het wandkleed nu dus af en tot 9 november gratis te bekijken in het Textielmuseum in Tilburg. “Er zijn geen woorden voor", zegt Maritée. Als ik hier langs loop, denk ik: 'Wat zijn er toch een hoop creatieve mensen op de wereld'. Wat leuk, wat leuk, wat leuk!" Wil je meer weten over het Brabantse slavernijverleden? Luister dan naar onze podcast Zwart-Wit verleden.