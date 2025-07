Reeks aanslagen op grillroom: zaak moet nu maanden dicht

Grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal moet van de gemeente drie maanden dicht. Maandagnacht vond er weer een explosie plaats bij de eetgelegenheid. Dat was al de zesde keer in amper twee maanden tijd dat er bij de zaak een aanslag werd gepleegd. De grillroom moest al vaker dicht op last van de gemeente, maar niet eerder zo lang.

De ontploffing vond maandagnacht rond halfvier 's plaats. De enorme knal moet tot ver in de omgeving te horen zijn geweest. Bij de grillroom vonden al vier keer eerder explosies plaats. Daarnaast is vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, meerdere keren geschoten op de ramen van het pand. Volgens de politie gebeurde dat rond vier uur.

De gemeente benadrukt dat de sluiting geen straf is, maar 'een beschermende maatregel voor de omgeving'. Vanwege alle onrust besloot de gemeente al meerdere keren om de zaak enige tijd te sluiten. Dit in de hoop dat de rust zou terugkeren aan de Rembrandtgalerij. De eigenaar baalde van die maatregel. "Ik ben het slachtoffer en dan wordt mijn zaak gesloten", verzuchtte Recep Çelik eind juni.