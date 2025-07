Bedreiging met vuurwapen: politie met man en macht op zoek naar man

De politie is dinsdagmiddag in Eindhoven met man en macht op zoek naar een man die eerder op de dag zijn ex zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie was rond half twee met veel agenten in kogelwerende vesten aanwezig bij een appartement aan de Von Flotowlaan in Eindhoven. Daar werd ook een inval gedaan, maar de man is nog altijd niet gevonden.

De bedreiging van de ex zou ergens anders in het land hebben plaatsgevonden. Na de bedreiging vertrok de man richting Eindhoven. De politie heeft vervolgens een inval gedaan in een appartement aan de Von Flotowlaan, maar binnen werd niemand gevonden. Het is onduidelijk of het appartement van de man is.