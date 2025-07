Man (21) bedreigt ex met vuurwapen: politie start grote zoekactie

De politie heeft dinsdagmiddag in Eindhoven met man en macht gezocht naar een 21-jarige man die eerder op de dag zijn ex zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie was sinds halftwee met veel agenten in kogelwerende vesten aanwezig bij zijn appartement aan de Von Flotowlaan in Eindhoven. Daar werd ook een inval gedaan.

De politie kreeg 's ochtends een melding binnen dat de man zijn ex-partner zou hebben bedreigd in Apeldoorn. Hij zou daarbij ook hebben gesproken over een vuurwapen. "De situatie werd daarom zeer serieus genomen", meldt de politie.