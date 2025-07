'Onvrijwillige' seks met meisje dat geen 16, maar 13 bleek

Een jongen van 18 uit Berkel-Enschot sprak een paar keer af met een meisje van 16 uit Boxtel. Na een aantal afspraakjes hadden de twee seks, maar dat bleek niet met wederzijds goedvinden. Integendeel. En het meisje bleek geen 16, maar nog maar 13.

De jongeman is inmiddels 21, want de seks was in oktober 2022. Volgens een vriendin van het meisje is zij ook door hem gedwongen tot seks met de jongeman, een paar weken na de seks met haar vriendin. Ook zij was toen nog maar 13.

En zo zat deze jongeman uit Berkel-Enschot dinsdag voor de rechter in Den Bosch met achter hem twee emotionele meiden van inmiddels 16 jaar oud. Wat zo gezellig leek te zijn in het najaar van 2022, werd een verschrikking voor de meiden, zo bleek.

Zij zeggen beiden dat ze gedwongen werden tot seks door de jongeman. Die zou hen op verschillende momenten bij hun haren hebben gegrepen en orale seks hebben afgedwongen. Met het eerste meisje zou hij ook nog verder zijn gegaan.

Beiden verklaarden nu al jaren last te hebben van deze verschrikkelijke ervaring. Hun vrolijke karakter is veranderd en op school gaat het niet goed. Beiden volgen ook therapie en in hun spreekrecht waren veel verwijten te horen.

'Gezamenlijk besluit'

De jongeman vond het ‘vervelend om te horen’, maar hij zag niet in dat het zijn schuld kon zijn. De seks met het eerste meisje was een gezamenlijk besluit. Ze vonden elkaar leuk, spraken een paar keer af, en van het een kwam het ander bij het meisje thuis. De seks met haar vriendin ontkende de jongeman.