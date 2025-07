Politie deelt foto's van man op step die grillroom beschoot

De politie heeft foto's gedeeld van een man die verantwoordelijk zou zijn voor het beschieten van grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Op de foto's is een man te zien die op een elektrische step staat terwijl hij een wapen vasthoudt.

In de nacht van donderdag op vrijdag is meerdere keren geschoten op de ramen van de grillroom. Dat gebeurde rond tien over vier. Volgens de politie is op camerabeelden te zien hoe rond die tijd een man in donkere kleding op een elektrische step aan komt rijden.