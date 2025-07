Jongen (14) krijgt taakstraf voor mishandeling Martin (73)

De rechtbank heeft een van de verdachten van de mishandeling van de toen 73-jarige Martin van Wees in Sint Willebrord een taakstraf opgelegd. De jongen, die 14 jaar oud was toen hij Martin toetakelde, krijgt 70 uur werkstraf. Daarnaast moet hij Martin een schadevergoeding van 661 euro betalen.

De mishandeling gebeurde in mei vorig jaar, toen Van Wees zijn drie honden uitliet in het Processiepark in Sint Willebrord. Hij sprak een groep jongeren aan, omdat zij een oudere vrouw lastigvielen. Vervolgens werd hij zelf het slachtoffer. "Ik had ruzie met alleen die vader en had nooit verwacht dat de hele groep mij te grazen zou nemen", zei Martin eerder tegen Omroep Brabant. De mishandeling werd vastgelegd op video, die vervolgens online rondging. Daarop is te zien hoe Martin wordt geslagen en geschopt. Hij hield er onder meer kneuzingen in zijn zij en rug aan over, een blauw oog, bulten en schrammen.

"Ik voel mij redelijk, maar ben goed op mijn hoofd geraakt en heb hoofdpijn", zei Martin daags na de mishandeling tegenover Omroep Brabant. Uit zijn slachtofferverklaring blijkt dat hij nog lange tijd klachten had. Zo had hij veel pijn en kon hij zichzelf wekenlang niet aan- en uitkleden of douchen. Zijn vrouw moest hem daarbij helpen. Gefilmd

Toch was Martin ergens blij dat de mishandeling werd gefilmd: "De overlast heeft nu de aandacht en het is bewijsmateriaal voor de politie." In het park was al langer sprake van overlast door jongeren op fatbikes en scooters. Na de mishandeling werd er een samenscholingsverbod ingesteld. Drie minderjarigen meldden zichzelf bij de politie. Martin vertelde na de mishandeling zijn verhaal bij Omroep Brabant: