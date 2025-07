Tieners krijgen taakstraf en boete voor mishandeling Martin (73)

De vier jongens die de toen 73-jarige Martin van Wees uit Sint Willebrord hebben mishandeld, hebben dinsdag van de rechter een taakstraf van zeventig uur opgelegd gekregen. Daarnaast moeten ze Martin een schadevergoeding betalen van 661 euro. Het gaat om jongens uit Sprundel, Sint Willebrord en Roosendaal. Tijdens de mishandeling waren zij 14, 15 en 16 jaar oud.

De mishandeling gebeurde in mei vorig jaar, toen Van Wees zijn drie honden uitliet in het Processiepark in Sint Willebrord. Hij sprak een groep jongeren aan, omdat zij een oudere vrouw lastigvielen.

Vervolgens werd hij zelf het slachtoffer. "Ik had ruzie met alleen die vader en had nooit verwacht dat de hele groep mij te grazen zou nemen", zei Martin eerder tegen Omroep Brabant.

De mishandeling werd vastgelegd op video, die vervolgens online rondging. Daarop is te zien hoe Martin wordt geslagen en geschopt. Hij hield er onder meer kneuzingen in zijn zij en rug aan over, een blauw oog, bulten en schrammen.