380 kilo coke verstopt in boomstammen: acht mannen opgepakt in Breda

Acht mannen zijn deze maand aangehouden in Breda tijdens het lossen van een container met boomstammen waarin een grote hoeveelheid cocaïne verstopt zat. De container was gevuld met boomstammen uit Brazilië. De verzending, die in de haven van Rotterdam aankwam, bestond uit twee containers. In de boomstammen zat in totaal 380 kilo coke verstopt.

Dat verstoppen was op een ingenieuze manier gedaan. De boomstammen waren uitgehold en in de uitsparingen zaten metalen cassettes met daarin de coke. De vondst en de aanhoudingen werden dinsdag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.