Ingenieuze cokesmokkel via boomstammen: acht mannen opgepakt

Acht mannen zijn deze maand aangehouden in Breda tijdens het lossen van een container met boomstammen waarin een grote hoeveelheid cocaïne verstopt zat. De container was gevuld met boomstammen uit Brazilië. De verzending, die in de haven van Rotterdam aankwam, bestond uit twee containers. In de boomstammen zat in totaal 380 kilo coke verstopt.

Dat verstoppen was op een ingenieuze manier gedaan. De boomstammen waren uitgehold en in de uitsparingen zaten metalen cassettes met daarin de coke. De vondst en de aanhoudingen werden dinsdag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De in Breda aangehouden verdachten zijn tussen de 27 en 44 jaar en komen uit Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht. Eén van de mannen heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Drieklapper

De drugsvangst is onderdeel van een drieklapper tijdens controles door de douane in de Rotterdamse haven deze maand. In totaal werd bij de drie vondsten 654 kilo coke in beslag genomen. Zo werd ook een partij van 220 kilo coke verstopt tussen een lading bananen gevonden. In deze zaak werden zeven mannen aangehouden. Dat gebeurde in Zeewolde in Flevoland. Als je uitgaat van een straatwaarde van 50 euro per gram coke dan zou deze partij van 380 kilo dus een straatwaarde hebben van 19 miljoen euro.