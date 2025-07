Slingerend met auto over de weg: vrouw onder invloed van drie soorten drugs

Een vrouw is woensdagochtend opgepakt nadat ze slingerend in haar auto over de weg reed in Oosterhout. Ze bleek onder invloed te zijn van speed, cocaïne én wiet.

De vrouw trok de aandacht van agenten vanwege ‘het slingerende rijden’. Volgens de politie was de vrouw zichtbaar onder invloed. Uit een snelle speekseltest bleek dat ze de drie verschillende soorten drugs had gebruikt: een mix van speed (amfetamine), cocaïne en cannabis. De vrouw weigerde mee te werken en moest volgens de politie ‘met licht verzet’ worden aangehouden. Eenmaal op het bureau weigerde ze mee te werken aan een bloedproef. Daarom is haar rijbewijs ingenomen. De politie meldt dat de vrouw een boete krijg en dat ze ‘zich later moet verantwoorden’.