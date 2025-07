Schoonspringster Else Praasterink door op WK in Singapore

Else Praasterink heeft zich woensdag tijdens het WK schoonspringen in Singapore gekwalificeerd voor de halve finale op de 10-metertoren. De 22-jarige Eindhovense kreeg voor haar vijf sprongen in de voorronde in totaal 279,05 punten van de jury. Daarmee eindigde ze als vijftiende van de 37 deelnemers.

De halve finale vindt donderdag plaats. Dan wordt ook gesprongen om de medailles.

Else Praasterink in actie op het WK in Singapore (foto: EPA/Rungroj Yongrit, via ANP).