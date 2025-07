Zakken vol statiegeldflessen gestolen: dieven komen drie keer terug

Een bijzondere diefstal bij Jumbo Bosmans in Cuijk: twee mannen hebben daar maandagavond - terwijl de winkel open was - voor zo’n 700 euro aan statiegeld buitgemaakt. In totaal namen ze zes enorme zakken met statiegeldflessen- en blikjes mee. Ze kwamen hiervoor zelfs drie keer terug.

Eigenaar Joppe Bosmans (27) ontdekte de diefstal toen hij na een rondje hardlopen meerdere gemiste oproepen zag van een bekende. Die kennis was net langs de winkel gereden en zag de diefstal gebeuren. Bosmans bekeek direct de beveiligingsbeelden en zag hoe twee mannen meerdere zakken met statiegeldflessen in hun auto stopten. De dieven sloegen rond zeven 's avonds toe en hadden ruim een half uur nodig voor de diefstal. Omdat er maar twee zakken tegelijk in de auto pasten, moesten ze drie keer op en neer rijden. De winkel was al die tijd gewoon open, maar geen van de medewerkers heeft het zien gebeuren.

"Ons magazijn is simpelweg te klein, dus de emballage staat altijd buiten."

Bosmans heeft de beelden van de diefstal gedeeld op Facebook. Onder het bericht vragen mensen zich af waarom de zakken onbewaakt buiten staan. “Ons magazijn is simpelweg te klein, dus de emballage staat altijd buiten. We bouwen dat wel vaak in met andere karren, maar deze mannen hebben die gewoon aan de kant geschoven”, legt Bosmans uit. Omdat de emballage altijd buiten staat, is dit niet de eerste keer dat er wat gestolen is. “Maar eerder ging het om een paar bierkratten. Dat er voor zoveel geld aan statiegeld wordt gestolen, is nog niet gebeurd”, vertelt de eigenaar van de supermarkt.

