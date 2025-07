Vakantiedroom van Frans gaat in vlammen op: 'Camper door brand verwoest'

Een zwartgeblakerd karkas. Dat is alles wat er over is van de camper van Frans. Dinsdagnacht om half vijf ging de vakantiewoning op wielen compleet in vlammen op. Frans en zijn vrouw zouden er volgende week juist weer mee op pad gaan, naar campings in Duitsland en Luxemburg. Maar door de brand zijn de reisplannen volledig in duigen gevallen.

Zelfs de stammen van de bomen bij de parkeerplaats aan de Achilleslaan in Breugel zijn zwartgeblakerd. Zo hoog kwamen de vlammen. Niet alleen de camper ging verloren in de vuurzee, ook twee auto’s die ernaast geparkeerd stonden, raakten zwaar beschadigd. Frans werd door buren gewaarschuwd. “De overbuurman heeft mij wakker gebeld en zei: ‘Frans, niet zo prettig misschien, maar de camper staat in brand. Ik zou zeggen: red hem.’” Maar toen Frans bij zijn camper aankwam, viel er niets meer te redden. De vlammen hadden hun werk al gedaan.

De camper in brand (foto: Frans van den Ouweland).

Voordat de brandweer arriveerde, reikten de vlammen al tot aan de takken van de bomen, vertelt Frans. Met het afbranden van de camper gaat voor hem echt een droom in rook op.

"We moeten dat nu missen."

“We hebben de camper nu vijf jaar en gingen eigenlijk wel vijf of zes keer per jaar op pad. We moeten dat nu gaan missen. We wilden binnenkort naar Duitsland en Luxemburg. Niet zo ver weg, maar wel leuke uitstapjes.”

Drie verwoeste voertuigen (foto: René van Hoof).

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vermoedelijk is eerst een kleine auto die naast de camper stond geparkeerd, in brand gevlogen. Het vuur zou daarna zijn overgeslagen naar de camper.

"Je kunt het gewoon niet geloven."

Frans kan het nog maar amper bevatten: “Ja, het is zo onwerkelijk als je hier dan in het donker aankomt, de brandweer ziet en de vlammen eruit ziet slaan. Je kunt het gewoon niet geloven. Het is triest.”

De verwoeste camper en auto (foto: René van Hoof).

De camper lag nog vol met spullen. “Afgelopen weekend waren we net teruggekomen en volgende week wilden we weer weggaan. We hadden er lang voor gespaard en naar uitgekeken om met de camper op reis te gaan. Ik ben benieuwd of we nog iets anders kunnen vinden.” Volgens Frans is de camper goed verzekerd. Hij was net nog volledig nagekeken en had een onderhoudsbeurt gehad. “Maar er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om toch nog op vakantie te gaan.”