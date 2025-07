Miljonair haalt bakzeil in zaak tegen Anky van Grunsven en haar man

Een Hongaarse miljonair kan fluiten naar de bijna negen ton die hij had geëist van veelvoudig dressuurkampioene Anky van Grunsven uit Erp en haar man Sjef Janssen. Hij vindt dat ze geen goed werk hebben afgeleverd als het gaat om het trainen van onder anderen zijn dochter. Ook zijn beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Janssen zijn nergens op gestoeld. De rechtbank in Den Bosch heeft dit woensdag bepaald.

De rechter had ook slecht nieuws voor de Anky Holding, het bedrijf van Anky en Sjef. Ze hadden ruim drie ton van de Hongaar geëist, voor het trainen en stallen van zijn paarden bij hun manege in Erp. Ook deze eis werd verworpen door de rechtbank. Het juridisch getouwtrek tussen de kemphanen heeft ruim twee jaar geduurd. 'Klaarstomen voor Olympische Spelen'

In april 2018 gingen de Hongaar en Anky Holding met elkaar in zee. Ze sloten in eerste instantie een overeenkomst tot september 2020, die verlengd zou worden tot januari 2023. De miljonair was het veel waard om zijn 16-jarige dochter in de manege van de wereldberoemde en voormalige succesamazone te laten opleiden. Het doel was om haar klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2024. Ook een andere ruiter en een groot aantal paarden van de Hongaar werden in Anky’s opleidingscentrum ondergebracht.