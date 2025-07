Explosie bij voordeur van huis, politie zoekt getuigen

Bij de voordeur van een huis aan de Clemens van den Bergstraat in Heeswijk Dinther is dinsdagnacht een explosief ontploft. Dat meldt de politie woensdagmiddag. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het huis is volgens de politie fors.

Rond tien over drie werd de buurt opgeschrikt door de ontploffing. Zowel de deur als een raam zijn beschadigd geraakt. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De politie zoekt informatie en getuigen. "Elk stukje informatie kan ons helpen bij het onderzoek naar deze explosie", zo luidt de oproep aan getuigen om zich te melden.