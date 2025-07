Meisje (16) misbruikt door vriend van haar ouders: 1,5 jaar cel

Een meisje van toen zestien is vijf jaar geleden aangerand en verkracht in Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. De dader was de Helmondse vriend van het gezin van het slachtoffer. Hij gaat voor anderhalf jaar de cel in, zo heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. In de uitspraak wordt gesproken van egoïstisch en respectloos gedrag van de 40-jarige Helmonder.

De rechter bepaalde ook dat de man, Anton K., het meisje een schadevergoeding van 3000 euro moet betalen. Ze heeft last van boosheid en verdriet en door de stress is haar haar uitgevallen. Het slachtoffer is verstandelijk beperkt en heeft de afgelopen jaren extra aandacht nodig gehad om het seksueel misbruik te verwerken. Sinds kort volgt ze hiervoor muziektherapie. Man maakte misbruik

Het meisje is de dochter van een stel, met wie K. bevriend was. Het gezin stond met een caravan in Prinsenmeer in Ommel. Volgens de rechter staat vast dat K. haar op dit vakantiepark tussen 1 juni en 1 oktober 2020 heeft aangerand en verkracht. Hij maakte misbruik van het leeftijdsverschil en het feit dat ze elkaar al enige tijd kenden. Zo wist K. voor elkaar te krijgen dat hij haar borsten kon vastpakken en erin kon knijpen. Ook wreef hij over haar schaamstreek.