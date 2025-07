In de vijver vlakbij Kasteel Dussen in Dussen zijn twee zwanen dood geschoten. De laffe daad vond afgelopen maandag of dinsdag plaats, laat de Dierenpolitie Dongemond woensdag weten.

Wie de dieren heeft doodgeschoten, is niet bekend. De Dierenpolitie vraagt getuigen zich te melden via [email protected].