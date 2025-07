Verkoop shotjes StukTV lijkt gericht op jongeren, deskundige stomverbaasd

Een lage bloeddruk was er voor alcoholmatigingsdeskundige Martijn Planken uit Tilburg deze week tijdens zijn vakantie in het Zeeuwse Hulst niet bij. Stomverbaasd is hij over de promotie van dozen shotjes van StukTV bij de Jumbo daar. 'Tijd om stuk te gaan', zag hij op een felrode doos met drank staan toen hij met zijn zoontje langs de schappen met snoep liep. "Ik weet wel zeker dat niets in een supermarkt toevallig op een bepaalde plek ligt", zegt Planken die als campagneleider nauw betrokken is geweest bij diverse alcoholcampagnes.

De dozen met shotjes blijken verkocht te worden door mediabedrijf StukTV, opgericht door Giel de Winter uit Uden. Andere vaste gezichten zijn Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens. Ze zijn vooral bekend van hun YouTube-kanaal met ruim 2,5 miljoen abonnees en vooral jongere kijkers.

Wekelijks ritueel StukTV werd in 2011 opgericht. Sindsdien hebben Giel, Thomas en Stefan een wekelijks ritueel. Elke vrijdag om 11:11 uur proosten de drie mannen met een shot Sambuca. Vanuit die gedachte is 'Club 11' ontstaan.

"Jumbo promoot een stukje zelfdestructie voor jongeren voor slechts 11 euro", zegt Planken. "De alcoholische shotjes worden met een prijs op zakgeldniveau en met felle kleuren aangeboden aan de doelgroep van StukTV die doorgaans minderjarig is", gaat hij verder. "Daarbij staan de dozen ook nog eens naast het snoepschap en er staat een boodschap op de dozen die letterlijk oproept tot jezelf slopen en grenzen opzoeken. Als ik 'stuk gaan' hoor, denk ik niet aan een hoogstaand feestje. Ik denk aan jezelf slopen, over het randje gaan, grenzen negeren. Precies het punt waar je de controle verliest en de kater, of erger, begint."

"Jumbo, neem je verantwoordelijkheid."

En daarom heeft de alcoholmatigingsdeskundige een sterke aanbeveling voor Jumbo. "Zet alcohol in het alcoholschap. Net als tabak achter slot en grendel staat, dat vind je ook niet door de winkel heen. Alcohol is een riskante stof die zeven soorten kanker kan veroorzaken", weet Planken. "Dus daar moet je als verkoper voorzichtig mee omgaan. Het hele gezin loopt door de Jumbo dus neem je verantwoordelijkheid." "Laten we de producent ook wel even de credits geven: ze zijn eigenlijk heel eerlijk. Want van alcohol ga je daadwerkelijk stuk", benadrukt hij.

'Eigenlijk de beste bijsluiter ooit', schrijft Planken op Linkedin (foto: Linkedin).

De kleur en tekst zijn volgens hem niet toevallig gekozen door de mannen van StukTV. "Ik geloof wel in toeval, maar niet in toeval in een supermarkt. Zo'n verpakking spreekt jongeren natuurlijk aan. Het is fel, goedkoop en grappig. Je hoeft geen gedragspsycholoog te zijn om te snappen wat dit aanmoedigt." “Laten we jongeren een duw geven richting binge-drinken (red. overmatig drinken), maar dan met een vrolijke strik erom. Ze bedoelen er misschien wat anders mee maar het staat er wel." Influencers die met name jongeren aanspreken, moeten zich volgens Planken überhaupt niet bezighouden met de verkoop van alcohol.

"Het betreft een lokale winkelpresentatie van het product."

Een woordvoerder van Jumbo laat weten dat de supermarktketen vlak voor de start van carnaval het alcoholhoudende assortiment heeft aangevuld met Club 11. "Winkels konden op eigen initiatief hun assortiment hiermee uitbreiden en in de winkel presenteren." De manier waarop het drankje in de Jumbo in Hulst aan de man wordt gebracht, is volgens hem geen landelijk beleid of presentatie-advies: "Het betreft een lokale winkelpresentatie van het product."

Verkoopregels alcohol In ons land geldt de regel dat je alcohol niet met 25 procent of meer korting mag aanbieden. Verder houden bedrijven die alcohol produceren en verkopen zelf de regels in de gaten. "Het is makkelijk om je eigen vlees te keuren", vindt Planken. Ook mogen bedrijven niet aanzetten tot overmatig drankgebruik en in reclame-uitingen mogen ze zich niet richten op jongeren.

Sommige winkels hebben volgens de woordvoerder nog wat voorraad van Club 11 staan, 'echter zal het product binnenkort niet meer in onze winkels te vinden zijn'. Over de doelgroep van de shotjes is de supermarktketen duidelijk. Die is gelijk aan de 'primaire doelgroep van StukTV (volwassenen tussen 18 – 45 jaar)'. Op de vraag waarom Jumbo ervoor heeft gekozen de shotjes naast het snoepschap te plaatsen, geeft de woordvoerder geen verdere toelichting. "Bij verkoop van alcoholhoudende dranken, richt Jumbo zich vanzelfsprekend uitsluitend op volwassenen en gebruikt Jumbo het logo Nix 18+. In de betreffende winkel (afbeelding LinkedIn) is het Nix 18+-logo duidelijk zichtbaar voor de klant, zowel op het mandje waarin het product zit als op de communicatie die erbij staat", geeft Jumbo aan.