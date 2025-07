Kat in boom bijt tot bloedens toe in vingers van redders

Een kat heeft woensdagmiddag in Breda de boel op stelten gezet door in verschillende bomen te klauteren en daarna een brandweervrouw en een omstander tot bloedens toe in de vingers te bijten.

De brandweer kwam naar de Wilhelminasingel in Breda, nadat ze een melding had gekregen dat er een kat in een boom zat.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

Met een hoogwerker probeerden de brandweermensen het diertje te pakken, maar dit mislukte. Daarom werd besloten wat water op de kat te spuiten. Dat werkte, de kat kwam naar beneden, maar klom meteen de eerstvolgende boom in. Dwars door de handschoenen heen

De hoogwerker werd bij de tweede boom gepositioneerd, waarna het dier opnieuw nat werd gemaakt. Toen het beestje naar beneden kwam, sprongen een brandweervrouw en een omstander er meteen achteraan om hem te vangen. Allebei droegen ze handschoenen, maar de kat beet er dwars doorheen.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

Uiteindelijk lukte het een medewerkster van de Dierenambulance om de kat met een net te vangen. Zij droeg dikkere handschoenen, waardoor haar vingers bespaard bleven. Het beestje werd in de dierenambulance gezet, waarna de verbandtrommel erbij kwam om de bloedende vingers te verbinden.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink