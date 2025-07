Een jaar na fatale vliegtuigcrash op A58: oorzaak nog steeds onbekend

Precies een jaar geleden voltrok zich een gitzwart scenario in de lucht boven West-Brabant. Een klein vliegtuigje stortte neer op de snelweg A58. Bestuurders die bij de afslag richting Sint Willebrord reden, zagen de fatale crash voor hun ogen gebeuren. Het toestel vatte meteen vlam, de piloot kwam om het leven. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is in de afrondende fase van het onderzoek, dat inmiddels een jaar duurt.

De 67-jarige piloot uit Roosendaal vertrok aan het begin van de middag op 31 juli 2024 met zijn eenmotorige vliegtuigje vanaf Breda Airport. Rond half één 's middags gebeurde het onvoorstelbare. Het zogenoemde Aquila-lesvliegtuig kwam boven de A58 in de problemen, waarna het neerstortte. De Roosendaler was de enige aan boord. Hij volgde vlieglessen. Ooggetuigen zagen hoe het toestel in volle vaart naar beneden stortte. "Het vliegtuig klapte recht met zijn neus op het asfalt. En daarna was het één grote, zwarte vuurbal", zei een ooggetuige die op de snelweg reed. Dick van Gasteren, de verkeersleider van het vliegveld in Bosschenhoofd, had als laatste contact met de 67-jarige piloot. "Het laatste dat ik over de radio hoorde, was dat hij een start ging maken. Daarbij gaf ik nog de laatste windgegevens door."

Van Gasteren zag het drama korte tijd later vanuit de toren gebeuren, vertelde hij daags na het ongeluk tegenover Omroep Brabant:

De Onderzoeksraad voor Veiligheid buigt zich over het tragische ongeluk. Dat doen ze ook bij andere rampen, zoals een treinbotsing of instortingen. Het zijn allemaal zaken die de OVV onder de loep neemt om lessen uit te trekken en Nederland veiliger te maken. Tot nu toe zijn er geen details naar buiten gebracht wat de crash van het vliegtuigje heeft veroorzaakt. Was er sprake van technische problemen? Of heeft de piloot een fout gemaakt? De onderzoekers willen de onderste steen boven hebben en vragen voor het eerst in de geschiedenis aan ooggetuigen om foto's en video's van het ongeluk te delen. "18 miljoen Nederlanders met een mobiele telefoon en dashcamera's kunnen met hun beelden een mooie aanvulling geven", zei voorzitter Chris van Dam eerder. "Zo kunnen publieksbeelden bijdragen aan een veiliger Nederland." Bekijk hier beelden van kort na het vliegtuigongeluk: