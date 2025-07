'Ik trek je kop eraf', man (58) bedreigt burgemeester: 7 maanden cel geëist

"Ik zou de politie bellen Weterings. Je bent gek. Ik mol je de kanker. Ik trek je kop eraf." De bedreigingen aan het adres van burgemeester Theo Weterings op de Facebookpagina van Leon R. (58) liegen er niet om. En naast de burgemeester heeft hij nog zes anderen bedreigd. De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank in Breda zeven maanden cel tegen de Tilburger.

In dezelfde periode mailde hij de receptionist van zorgcentrum Tof Wonen dat hij een handgranaat op de binnenplaats zou gooien. Niet veel later postte hij op zijn Facebookpagina meerdere bedreigingen, onder andere aan het adres van de Tilburgse burgemeester.

Leon R. wordt ervan verdacht zijn slachtoffers in oktober en november vorig jaar te hebben bedreigd. Dat deed hij niet alleen online, blijkt uit de bedreiging van een medewerker van een Veiligheidshuis. Hij zwaaide met een houten voorwerp met ijzeren pinnen in de richting van de medewerker. "Gij komt aan de beurt. Gij gaat er ook aan", zei hij erbij.

Zelf heeft Leon R. er wel een verklaring voor. Hij zegt dat zijn computer is gehackt en dat er een chip met een antenne in zijn hoofd is geplaatst. "Ik heb geen schuld, ik ben uitgelokt", zegt hij en hij verheft zijn stem.

Bovendien zou hij echt niet zo dom zijn om zulke dingen op Facebook te zetten. "Ik ben uitvinder. Mijn werelduitvindingen, daar zit de NASA nog op te studeren, maar ik wil niet te hoog van de toren blazen", verklaart hij. "Waarom werken jullie niet met een leugendetector?"

Het is duidelijk dat Leon R. boos en gefrustreerd is. Hij noemt de twee officieren van justitie 'crimineel' en de rechter moet hem tijdens de zaak meerdere keren vragen om te stoppen met schreeuwen en wijzen.

Momenteel zit Leon R. in voorarrest in Vught, 'een concentratiekamp' zoals hij het zelf noemt. De officier van justitie vindt een gevangenisstraf van zeven maanden op zijn plaats. Onder meer omdat 'meneer' niet in een psychose zat toen hij de bedreigingen deed en omdat de slachtoffers een publieke taak hebben.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.