Schoonspringster Else Praasterink mist WK-finale op 10-metertoren

Het is schoonspringster Else Praasterink bij het WK zwemmen in Singapore niet gelukt om zich te kwalificeren voor de finale op de 10-metertoren. De 22-jarige Eindhovense eindigde na vijf sprongen met een totaal van 266,65 punten op de veertiende plaats. De top 12 ging naar de finale.

Praasterink had zich eerder als vijftiende van de 37 deelnemers geplaatst voor de halve finales met een score van 279,05 punten. Op het EK in het Turkse Antalya in mei veroverde ze nog brons op de 10-metertoren. Vorig jaar werd ze elfde op het WK en twaalfde op de Olympische Spelen van Parijs.