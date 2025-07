Rudy knapt enorme villa op met gratis hulp in ruil voor slaapplek

Een enorme monumentale villa uit 1891 zelf opknappen: het is de onmogelijke missie van de 38-jarige Rudy van Beurden. Gelukkig krijgt hij bijzondere hulp van buitenlandse avonturiers. In ruil voor een slaapplek én eten helpen zij gratis met klussen in de Eindhovense villa. "Supervet, leven in de brouwerij", glundert Rudy.

De wind waait door de kieren van het zolderdak. Op sommige plekken kun je er zelfs doorheen kijken. Gelukkig kan Rudy ook figuurlijk door de tekortkomingen van zijn villa heen kijken. "Dit is mijn jongensdroom! Het is een prachtig pand en een unieke kans." Bizar

Weet je wel waar je aan begint? Dat vroeg zelfs de notaris aan Rudy bij aankoop van het pand in het najaar van vorig jaar. "Zo zijn alle reacties. Iemand sprong echt de lucht in en schreeuwde nee bij het zien van de foto's", lacht Rudy. "Het is bizar. Ik kan het zelf soms ook nog niet geloven. Ik zocht echt een uitdaging." En die uitdaging heeft hij gevonden: ruim 300 vierkante meter klusplezier van ruim 130 jaar oud. Hij kocht het huis in zijn eentje. Hij zegde zijn comfortabele huurwoning vaarwel. Naast zijn werk als zelfstandig dagvoorzitter en presentator is hij nu dus bouwvakker in zijn eigen huis.

De zolder heeft nog veel liefde nodig (foto: Raymond Merkx).

Wat er moet gebeuren? "Heel veel", zo slaakt Rudy een diepe zucht en hij lacht. De opsomming is lang: het complete leien dak vernieuwen, alles isoleren, de vloeren waterpas maken, een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, nieuwe tuin, nieuwe wc en meer. "Eigenlijk gewoon alles", lacht Rudy. "Maar de basis is goed." Een 32-jarige Italiaanse is druk bezig met stofzuigen en onkruid wieden. Ze is de tweede die gratis komt helpen in ruil voor kost en inwoning. Ze blijft twee weken. "Ik wil nieuwe ervaringen", zo verklaart ze haar keuze. Ook wil ze haar Engels verbeteren en Nederlandse toeristische plekken bezoeken. Of ze al spijt heeft? "Zeker niet", lacht ze. Eerder kwam een jongen uit Jamaica helpen.

De badkamer is nog niet klaar voor een frisse plons in bad (foto: Raymond Merkx).

Ezelstal

"De hulp is echt een enorme motivatie. Het is ook heel gezellig", zo verklaart Rudy zijn creatieve idee voor hulp. In zijn backpack-tijd 20 jaar geleden hielp hij zelf anderen in Australië en Frankrijk, ook voor kost en inwoning. "Ik heb een Nederlands stel geholpen met het bouwen van een ezelstal in Frankrijk", zo vertelt hij. Rudy is zelf ook handig. Hij studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als jochie ging hij al mee op pad met zijn vader, die inmiddels gepensioneerd loodgieter is. Ook maakte de kleine Rudy al dolgraag tekeningen van huizen. Donkere winterdagen

"Het is zo karakteristiek. Een unieke locatie, dichtbij het centrum en met een grote oprit", zo zegt hij trots. Toch zijn er ook donkere winterdagen geweest waarop hij het niet meer zag zitten. "Waar ben ik aan begonnen? Kon ik het maar terugdraaien!", dacht hij dan.

De gastenkamer is al keurig in orde (foto: Raymond Merkx).

Toch is het niet alleen maar bouwval. De woonkamer, serre en een gastenkamer zijn al spic en span. De gastenkamer verhuurt hij al geregeld. De ruimtes zien eruit alsof ze zo in een magazine kunnen. De avonturier verwacht nog zeker vijf jaar bezig te zijn met het project. "Dit is echt wat ik wil", glundert hij. Wat hem op de been houdt? Hij schatert: "Ik heb de juiste combinatie van ervaring en naïviteit."

Deze ruimte is echt nog lang niet af (foto: Raymond Merkx).

Van bouwval tot parel: dat is de droom (foto: Raymond Merkx).

De woonkamer heeft volop karakter (foto: Raymond Merkx).