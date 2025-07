Man opgepakt voor witwassen en drugshandel, ook vuurwapen gevonden

Een man is begin deze maand in Eindhoven opgepakt voor drugshandel en witwaspraktijken. Hij zou onder meer op de luchthaven in Eindhoven actief zijn geweest. In verschillende panden werden in het onderzoek naar de man invallen gedaan. Hierbij werden drugs, geld en een vuurwapen aangetroffen, zo meldt de Koninklijke Marechaussee donderdag.

De man kwam in beeld nadat de Marechaussee informatie kreeg over een medewerker van een bedrijf op Eindhoven Airport die zich vermoedelijk bezighield met witwassen en ondermijning op de luchthaven. Het rechercheteam begon daarna in juni van 2024 met een onderzoek. Ruim een jaar later, op 1 juli, werd de man opgepakt. Waar precies is onbekend.