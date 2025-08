Deze app herkent huiselijk geweld en neemt het stiekem op: 'Levensreddend'

Om vrouwen in onveilige thuissituaties te helpen, lanceerde de Brabantse Naomi Hija een maand geleden de app EviSafe. Die moet helpen om huiselijk geweld sneller te herkennen, voorkomen en stoppen. "Ik wilde iets ontwikkelen om kwetsbare personen, zoals ikzelf ooit was, te beschermen."

Hija was op jongere leeftijd slachtoffer van seksueel geweld binnen haar eigen vriendengroep. “Dat heeft een grote impact gehad op de rest van mijn leven", vertelt ze. "Ik kreeg te maken met schuldgevoelens en angsten. Ik probeerde het weg te stoppen en gaf vooral mezelf de schuld.” Het was een zware last die ze jarenlang met zich meedroeg. "Ik wist niet waar ik terecht kon voor hulp." Het bracht haar aan het denken. "Mijn man heeft een cybersecuritybedrijf en ik ging steeds vaker met hem samenwerken. Ik vond het ontzettend gaaf om te zien hoeveel impact technologie kan hebben op het gebied van veiligheid." Tijdens een brainstorm ontstond het idee voor de app EviSafe. "We vroegen ons af: kunnen we een mobiele applicatie ontwikkelen om kwetsbare personen, zoals ik zelf ooit was, te beschermen en weer in hun kracht te zetten?" Zo werd EviSafe geboren. Codewoorden geven startsein

De app herkent met behulp van AI automatisch situaties van huiselijk geweld. De opname wordt automatisch geactiveerd door codewoorden, zonder dat de gebruiker een mobiele telefoon hoeft te pakken. De dader ziet er dus niets van.

“Door codewoorden uit te spreken, neemt de app vijf minuten lang audio op", legt Hija uit. "Dit kunnen zelfgekozen woorden zijn of woorden die wij hebben geprogrammeerd, zoals ‘blijf van me af’ of ‘je doet me pijn'. Er is een optie om de geluidsopnamen vervolgens automatisch naar een vertrouwenspersoon door te sturen als je hulp wil inschakelen." De app werkt ook als je je telefoon niet in je hand hebt. “Zolang hij in je broekzak zit of op tafel ligt en de app op de achtergrond draait, reageert hij op de codewoorden. De app reageert verder niet op andere geluiden."

Een screenshot uit de app: het opnemen van bewijs.

Bewijs opslaan

Naast geluidsopnamen kan je ook foto’s, video’s en notities opslaan. Alles wordt automatisch geregistreerd met tijd, datum en locatie. “De patronen van huiselijk geweld worden hierdoor sneller herkend", zegt de bedenkster van de app. "Het ondersteunt slachtoffers als ze melding doen bij een instantie of de politie. Hoe meer getuigen en bewijs je kunt aantonen, hoe beter jouw situatie duidelijk wordt voor anderen." De app is anoniem te gebruiken en in eerste instantie gericht op vrouwen. “We hebben het ontwikkeld om huiselijk geweld sneller te herkennen, te voorkomen en te stoppen”, zegt Hija. “Elke keer als ik hoor dat er weer een vrouw vermoord wordt door een (ex-)partner denk ik: hadden we een verschil kunnen maken met de app?” Gebruikers kunnen ook een hulplijn bellen waarmee ze met overlevers van huiselijk geweld en femicide kunnen praten. "Deze functie zijn we aan het doorontwikkelen tot een aparte ‘Guardian App’ waarmee slachtoffers handsfree en onopvallend hun vertrouwenspersonen of hulpverleners kunnen bellen in een noodsituatie."

Een screenshot van de app.