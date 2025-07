Illegale sigaretten duiken op in grote aantallen en op bijzondere plekken

Bij een inval in een hotel in Zevenbergen zijn dinsdag 11.000 illegale sigaretten en illegale vapes in beslag genomen. Dat meldde de gemeente Moerdijk donderdag. In onze provincie worden vaker grote partijen illegale sigaretten in beslag genomen. Zo is er Bladel ooit een illegale sigarettenfabriek opgedoekt waar een miljoen sigaretten per dag werden gemaakt. En in een loods in Roosendaal werden sigaretten tussen de stokpaardjes, eenhoorns en dinosaurussen gevonden. We zetten de meest opmerkelijke vondsten voor je op een rij.

Alleen dit jaar al werden er minstens acht grote partijen illegale sigaretten ontdekt door instanties als de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FOID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo betrapte de FIOD in juni nog twee Poolse mannen die in het grensdorp Putte bezig waren negen miljoen illegale sigaretten over te laden in een vrachtwagen.

De fiscale opsporingsdienst kwam de mannen op het spoor door een tip uit het buitenland. De sigaretten waren vermoedelijk bedoeld voor de handel in het buitenland. De mannen werden op heterdaad betrapt toen ze de sigaretten aan het overladen waren van de ene vrachtwagen in de andere. De twee werden aangehouden en de tabak werd in beslag genomen. 8 miljoen sigaretten

Een jaar eerder werden er in een loods in Someren acht miljoen illegale sigaretten gevonden. Was deze partij op de Nederlandse markt gekomen dan was de Nederlandse staat ruim 3,6 miljoen euro aan accijns misgelopen.

In de loods stonden 22 pallets met daarop om precies te zijn 7.960.000 sigaretten van verschillende merken zonder accijnszegel. De douane heeft de sigaretten in beslag genomen en vernietigd. Huurauto

Twee mannen dachten de instanties in juni vorig jaar te slim af te zijn door drugs en illegale sigaretten in een huurauto te vervoeren. De twee werden staande gehouden op de A2 bij de afslag Best, in de auto vonden agenten een kilo xtc en duizend pakjes illegale sigaretten.

De mannen uit Amsterdam werden aangehouden en de drugs en sigaretten zijn in beslag genomen. De politie in Amsterdam heeft vervolgens het huis van een van de verdachten in die stad doorzocht. Daar werden ook nog een kilo heroïne en 27 lsd vellen aangetroffen. Stokpaarden

Een heel opmerkelijke vondst werd in januari vorig jaar gedaan in een loods in Roosendaal. Agenten waren daar op zoek naar een gestolen auto en kwamen uit in een loods vol met illegale sigaretten, gestolen spullen en een doos met stokpaardjes, eenhoorns en dinosaurussen.

