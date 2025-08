Friso schreef het beroemde nummer Het Dorp: 'Mensen zaten te huilen'

Het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld is erg beroemd. Het nummer is zo emotioneel dat sommige mensen in Deurne een traantje laten als ze het horen. Want iedereen in het dorp weet dat dit liedje over Deurne gaat. Het nummer is geschreven door Friso Wiegersma, zoon van de beroemdste dokter in Deurne en omgeving. Museum de Wieger in Deurne heeft nu een overzichtstentoonstelling van zijn werk.

De Wieger is gevestigd in de statige praktijk en het woonhuis van dokter Hendrik Wiegersma. De dokter liet het huis in 1922 bouwen. “De jonge Friso heeft nog over deze trap gerend,” zegt Jolanda Postma van het museum. “Dat de familie hier gewoond en gewerkt heeft, maakt deze plek heel speciaal.” Postma laat de tuin zien. Die wordt door Wim Sonneveld bezongen in het lied Het Dorp. “Langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan” is de overbekende zin uit het refrein. “Nou, daar staan die hoge bomen", wijst Postma. "Daar heeft de jonge Friso als kind gespeeld.” Aan het begin van het pad staat een straatnaambord: Het tuinpad van mijn vader. “En dat is een officiële straatnaam,” zegt Postma.

"Hendrik werd de wonderdokter genoemd."

Friso Wiegersma was de levenspartner van cabaretier Wim Sonneveld. Hij ging naar een voorstelling en werd verliefd. Sonneveld ook op hem. Friso schreef meer nummers voor Sonneveld. Ook ontwierp hij theaterdecors en kostuums. En hij schilderde er op los. De overzichtstentoonstelling laat een groot deel zien. “In oktober is het 100 jaar geleden dat Friso werd geboren, dus dat was een mooie aanleiding. Wiegersma is inmiddels overleden, maar zijn laatste levenspartner leeft nog en heeft de collectie beschikbaar gesteld,” zegt Postma.

Wachten op privacy instellingen...

De artistieke genen had Friso van zijn vader, dokter Hendrik Wiegersma, die zelf ook schilderde. Nadat hij zijn patiënten had gezien, stak hij in de avond en nacht de binnenplaats van de Wieger over om te gaan schilderen. Hendrik werd ook wel de ‘wonderdokter’ genoemd en was in de wijde omgeving bekend, omdat hij ook alternatieve medicatie gebruikte. Over Hendrik zijn veel verhalen bekend. Hij was nogal een karakter, als je de overlevering moet geloven.

"Ze moest zich uitkleden en het verhaal gaat dat hij haar de wachtkamer in heeft geduwd."

“Een anekdote is dat er een keer een meisje kwam dat niet kon praten,” zegt Postma. “De dokter probeerde met haar te praten, maar zonder succes. Toen moest ze zich maar uitkleden voor onderzoek. Het verhaal gaat dat hij haar toen de wachtkamer heeft ingeduwd. Het meisje begon te gillen en praatte weer.” Het is niet duidelijk of dit verhaal waar is overigens. Tegenwoordig zou zoiets wellicht resulteren in een zitting bij het medisch tuchtcollege. “Maar dokter Wiegersma wordt door de mensen ook als heel erg lief omschreven,” zegt Postma. “Als het sneeuwde dan spande hij zijn paard voor een arrenslee en ging hij alle kinderen van het dorp ophalen om ze zo naar school te brengen. Hoe leuk is dat?” De dorpsdokter stond ook model voor de bekende streekroman 'Help, de dokter verzuipt' van Toon Kortooms.

Dokter Hendrik Wiegersma met schilderij (Foto: collectie museum De Wieger)