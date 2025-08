Politie en dierenambulances uren niet bereikbaar door storing bij Odido

Meerdere politieteams in Oost-Brabant en mogelijk ook dierenambulances zijn vrijdagmorgen niet bereikbaar geweest door van een landelijke storing bij netprovider Odido. De politie liet onder meer weten dat 112 wel gebeld kon worden, maar dat de centralist niet altijd te horen was.

De waarschuwing voor de slechte bereikbaarheid kwam onder meer van de politieteams Best-Oirschot, Veldhoven-Waalre en Den Bosch. Voor de zekerheid reden in het Land van Cuijk meerdere eenheden rond. De meeste veiligheidsregio's in Nederland waren, ondanks de storing, bereikbaar.

Op allestoringen.nl kwamen veel meldingen binnen, vooral uit de Randstad. Maar ook de regio Eindhoven werd genoemd. Ook bij Simpel, Ben, KPN en VodafoneZiggo deden zich bereikbaarheidsproblemen voor.

Ook dierenambulances onbereikbaar

Door de storing waren ook sommige dierenambulances niet te bellen via 144. Bij dit meldpunt kan melding worden gedaan over dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het is niet duidelijk hoeveel dierenambulances last hebben gehad van de storing.