Motorrijder zwaargewond bij aanrijding met bestelbus

Een motorrijder is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Breda. De man werd rond halfnegen op de Sprundelsebaan aangereden door een busje en kwam daarna in een sloot tot stilstand.

De bestuurder van het busje wilde afslaan en heeft toen de motorrijder over het hoofd gezien. De motorrijder week hierna uit en belandde daarop in de sloot.

Diverse hulpdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer, kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De motorrijder is door diverse medewerkers van de brandweer uit de sloot getild. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

